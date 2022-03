Kehrt Pointner in den Skisprung-Weltcup zurück?

Österreichs Aufgebot für die Skiflug-WM in Vikersund ist keine Überraschung: Kraft, Fettner, Hayböck, Hörl, Huber und Wohlgenannt bilden das ÖSV-Team. Hinter den Skisprung-Kulissen bahnt sich aber eine echte Sensation an. Nach der Absage des Finnen Mika Kojonkoski gilt Alexander Pointner als heißester Kandidat für den Cheftrainer-Posten in Polen.