Salzburgerinnen sind im Job noch immer im Nachteil

Tatsächlich verdienen Salzburgerinnen um 21 Prozent weniger als Salzburger. Rechnet man Teilzeit mit ein, sind es 37 Prozent. Und in der Pension bleiben Frauen sogar 21.781 Euro (42%) weniger! Die Gründe: Frauen arbeiten überwiegend in Berufen, die schlechter bezahlt werden. Sie sind mehrheitlich für Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt zuständig und selten in Führungspositionen. Für mehr als die Hälfte der Frauen mit Kindern ist es schwer, Familie und Job zu vereinbaren.