Die Corona-Pandemie dünnte viele Feuerwehren aus

Früher war Plus üblich

Vor der Pandemie gab es hingegen jährlich stets ein leichtes Plus. „Zum Glück zeigt sich in der Feuerwehrjugend eine genau gegenteilige Entwicklung“, freut sich Hell. Hier konnte die Mitgliederzahl zu Jahresbeginn 2021 um 48 und zu Jahresbeginn 2020 sogar um 106 Jugendfeuerwehrmitglieder im Alter zwischen acht und 16 Jahren gesteigert werden.