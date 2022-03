Verstärkung für ein erfolgreiches ÖSV-Slalomduo

Im Damen-Riesentorlauf steigen mit Magdalena Egger, Victoria Olivier, Amanada Salzgeber, Sophia Waldauf, Valentina Pfurtscheller und Viktoria Bürgler gleich sechs Österreicherinnen ins Rennen um die Medaillen ein. Allerdings wohl eher mit Außenseiterchancen. Was nichts Schlechtes sein muss. Dass man nicht zwangsläufig zum engsten Favoritenkreis gehören muss, um am Ende eine Medaille umgehängt zu bekommen, bewies Lukas Passrugger am Dienstag beim Riesentorlauf der Herren auf eindrucksvolle Art und Weise.