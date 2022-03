Ein Meer aus Tweed und Gummistiefeln bei Chanel

Am letzten Tag der Pariser Fashion Week hat das Modehaus Chanel seine Entwürfe für die kommende Herbst-/Wintersaison vorgestellt. Die Wände des temporären Ausstellungsgebäudes Grand Palais Éphémère waren am Dienstag von oben bis unten mit dunklem Tweed-Stoff ausgelegt und gaben den Ton der Kollektion an. Die Fashion Week hatte in der französischen Modemetropole in diesem Jahr am 28. Februar begonnen.