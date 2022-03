„Bühne frei“ für die Starnacht und das Hafenfest!

Los geht’s mit dem „Krone“-Hafenfest von 26. bis 29. Mai an der Uferpromenade des Strandbads Klagenfurt, auch der Ironman (3. Juli) findet auf der Metnitzstrandwiese statt. Die Starnacht wird heuer auf zwei Wochenenden aufgeteilt. „Es wird sie am 15. und 16. Juli geben, am 17. Juli tritt Reinhard Fendrich auf. Eingeläutet wird das Festival mit dem Matakustik-Konzert am 9. Juli. Alle Auftritte erfolgen in der Ostbucht“, verrät IP-Chef Martin Ramusch. „Für jede Veranstaltung werden bis zu 7000 Karten verkauft. Von der Starnacht haben wir noch Karten, die 2019 verkauft wurden. Seit damals gab es sie ja nicht mehr in gewohnter Form. Künftig wollen wir die Arena jedes Jahr für mehrere Konzerte nützen.“