„Ich bin auch bei uns im Team die Mama“

„In der Hauptschule haben mir meine Lehrer gesagt, dass ich Volleyball spielen müsste, weil ich so groß bin. Ich habe es gehasst“, erinnert sich die 1,77m große 33-Jährige und lacht. Die Kehrtwende kam dann als 20-Jährige mehr oder weniger aus heiterem Himmel: „Ich habe ein Jahr als Au Pair in den USA verbracht und als ich zurückkam, wollte ich auf einmal Volleyball spielen“, erklärt sie und ergänzt, „wenn ich schon früher den Ehrgeiz gehabt hätte, wie die jungen Mädchen heute, dann hätte ich vielleicht noch etwas mehr erreichen können“, so die Wolfurterin nachdenklich. Dabei hat sie mit Linz-Steg ein Jahr Bundesliga gespielt, bevor sie sich mit Ehemann und Fußballer (FC Montlingen) Sidinei Antonio dazu entschloss in Vorarlberg eine Familie zu gründen.