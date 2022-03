Die Stars trafen sich beim Lunch der Nominierten

Penelope Cruz („Parallele Mütter“) stach in einem rosa Minikleid hervor, an der Seite ihres Mannes Javier Bardem („Being the Ricardos“) - beide sind als beste Hauptdarsteller nominiert. Sängerin Billie Eilish, mit pechschwarzen Haaren, und ihr Bruder Finneas O‘Connell, in knallroten Schuhen, mischten sich unter die Gäste. Die Geschwister sind mit dem Bond-Song „No Time To Die“ im Oscar-Rennen.