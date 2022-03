Benefiz-Skitag für die Kriegsflüchtlinge

Eine vorbildliche Benefizaktion für die Kriegsflüchtlinge findet am kommenden Samstag bei den Aichelbergliften in Karlstift (NÖ), der Nachbargemeinde von Sandl im Bezirk Freistadt, statt: Der gesamte Reinerlös wird gespendet. Der OÖ Verkehrsverbund bietet indes Flüchtlingen bis Ende März Gratisfahrten an.