„Ich war von der Zusage sehr überrascht!“

Unverhofft kommt oft. So auch im Falle von Tobias Natters erster Buchveröffentlichung: „Ich habe zwar immer schon gerne geschrieben, aber an ein Buch habe ich erst nicht gedacht“, erzählt der in Wien lebende Vorarlberger. Er schrieb das Märchen als persönliches und kreatives Weihnachtsgeschenk für seine Nichte auf. „Ich habe mir überlegt, was ihr gefällt, was sie bewegt, aber einen richtigen Plan hatte ich nicht.“