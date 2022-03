Team Austria muss sich nur Kanada geschlagen geben

In der Runde der letzten Acht ging es dann gegen Finnland, das überraschend die Franzosen eliminiert hatte. Wieder waren es die erst 17-jährige Olivier und der 20-jährige Sturm, die das ÖSV-Team in Front brachten. Speed-Doppelweltmeisterin Egger musste sich in ihrem Lauf dann Rosa Pohjolainen um 0,05 Sekunden geschlagen geben und auch Passrugger zog gegen Jesper Pohjolainen den Kürzeren. Doch aufgrund der besseren Zeit zogen die Österreicher ins Halbfinale ein.