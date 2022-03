Wohnungen sollen an Flüchtlinge vermietet werden

Der Präsident des Österreichischen Eigentümer und Vermieter Bundesverbandes hat am Samstag alle Vermieter in Österreich aufgefordert, leer stehenden Wohnraum an Familien bzw. Mütter mit Kindern aus der Ukraine zu vermieten. Die Mietzinszahlungen seien gesichert, betonte Günter Moser. Gesucht würden Wohnungen in ganz Österreich, Maklerzahlungen und Provisionen würden allerdings nicht akzeptiert.