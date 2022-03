Die Liga soll nicht spannend werden

Die vergangenen drei Jahre war der Aufstiegskampf in der Zweiten Liga stets von einem Duell zweier Mannschaften geprägt, das erst in der letzten Runde entschieden wurde. Verständlich, dass die Austria heuer diese Spannung vermeiden und möglichst vorzeitig für klare Verhältnisse sorgen will. Am Montag (18.10 Uhr) trifft die Mader-Truppe auf den Floridsdorfer AC, den letzten verbliebenen Aufstiegsrivalen in der Liga, der wie die Austria mit seiner bisherigen Saisonleistung überraschte.