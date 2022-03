Ukrainer in Kärnten helfen ihren Landsleuten

Flucht mit Pkw

Oleksii Sukhodyntsev hat sich am Samstag mit dem Auto auf den Weg nach Polen gemacht, um die drei Frauen abzuholen, die es trotz der Kriegswirren an die polnische Grenze geschafft hatten. Am Sonntag erreichte seine Frau ein Foto, das ihr einen Stein vom Herzen fallen ließ. „Wir sind zusammen im Wagen und kommen heim“, schrieb ihr Mann Oleksii. Sonntagabend kamen die vier in der Wohnung in Landskron an, wo die drei Freundinnen untergebracht werden.