Wie ein Virus das ganze Land in Atem hält

Am 6. März 2020 war es Gewissheit: Das Burgenland hatte seine ersten Corona-Fälle. Betroffen war eine vierköpfige slowakische Familie, die sich in einem Ferienhaus im Bezirk Neusiedl am See aufhielt. Mitgeteilt wurden die Infektionen vom Koordinationsstab des Landes, der schon am 25. Februar 2020 eingerichtet wurde.