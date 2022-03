„Das ’Habenwollen‘ macht den Preis!“

Sogenannte Scheunenfunde, also Autos, die seit Jahren irgendwo herumstehen und verwahrlosen, bringen nur Geld ein, wenn sie etwas Besonderes sind: „Sonderserien und bestimmte Fahrgestellnummern - etwa der erste jemals ausgelieferte Wagen einer Serie - oder prominente Vorbesitzer können den Preis eines auch nicht so gut erhaltenen Oldtimers in die Höhe treiben.“