Nach Zwist in Althofen: Bankvereinigung übernimmt

Generalversammlung am 31. März

Der vorläufige Verwalter Michael Spitzer verweist auf die noch ausstehenden Beschlüsse, die am 31. März in einer außerordentlichen Generalversammlung gefällt werden sollen, stellt aber in Aussicht, dass die Raiffeisenbanken ab dem 4. Quartal gemeinsam am Markt agieren.

Auf der Tagesordnung stehen am 31. März auch Wahlen in den ehrenamtlichen Vorstand und Aufsichtsrat sowie das Thema etwaiger Nichtigkeit von Beschlüssen der jüngsten Generalversammlung.