Raika Althofen-Guttaring soll keine Bank mehr sein

Drei Varianten

Was mit dem Bankgeschäft passiert? Es gibt drei Varianten: Entweder der Raiffeisenverband übernimmt oder die Marchfelder Bank. Die dritte Variante ist die Abwicklung, also das Ende der Bank - die letzte Möglichkeit, wie die Genossenschafter betonen; und sie würde lange dauern. Viel Zeit wird auch verstreichen, bis klar ist, ob der am Dienstag gefasste Beschluss überhaupt rechtskräftig ist. Das kann Jahre dauern. Bis dahin läuft alles in der Bank nach den bisherigen Satzungen.