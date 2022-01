Neuer Verwalter bei Raiffeisen Althofen-Guttaring

Die Bestellung des vorläufigen Verwalters durch die FMA ist eine sogenannte Frühinterventionsmaßnahme - so soll drohenden oder aber tatsächlichen Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen entgegengewirkt werden, und das möglichst früh. So soll Spitzer künftig den Bankbetrieb aufrecht halten und Lösungen auf den Weg bringen, die das Aufsichtsrecht einhalten. Geschäftsleiter und Vorstand der Bank haben mit Spitzer zusammenzuarbeiten. Er wird außerdem in sämtliche Agenden und Kompetenzen der Geschäftsleitung operativ eingebunden.