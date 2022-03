„In diesem Fall kann man nicht mehr neutral sein“

„Jedes Gespräch wäre gut“

In der Geschichte Österreichs ist es schon in den 60er Jahren zu einem historischen Gespräch zwischen Nikita Chruschtschow und John F. Kennedy gekommen. Im Juni 1961 sollte das Treffen der Verringerung der Spannungen im Kalten Krieg dienen. Bereits am Samstag könnte der russische Außenminister Sergej Lawrow zu einem Außenministertreffen in Wien anreisen. „Jedes Gespräch wäre gut“, so Herrmann, der aber kaum ein Umdenken des russischen Vertreters im Zusammenhang mit dem militärischen Vorgehen erwartet.