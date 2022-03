Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen SK Sturm Graz

Ein Sieg würde Sturm angesichts der Punkteteilung ein „Sternchen“ für die Meistergruppe - gleichbedeutend mit der Vorreihung bei Punktegleichheit - bringen. „Wir wollen unbedingt ‘Best of the Rest‘ sein hinter Ligadominator Salzburg“, meinte Ilzer zur Ambition für die 22. Runde. „Jeder Punkt kann am Ende das Zünglein an der Waage sein.“