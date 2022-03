Wurst-Skandal in der Leopold Wagner-Arena

„Dirndl, du sollst das nicht lesen, du sollst das ablegen!“ Das soll SP-Landeshauptmann Leopold Wagner gegenüber einer Mitarbeiterin gesagt haben, als diese ihn noch in den 70ern auf Briefe mit schweren Vorwürfen gegen Kinderschänder Franz Wurst hinweisen habe wollen. Die Frau dokumentierte in der wissenschaftlichen Studie von Forscherin Ulrike Loch weiters, danach zum damaligen Gesundheitslandesrat Rudolf Gallob gegangen zu sein. Mit ebenfalls erschütterndem Ergebnis: “Da sitzen täglich Eltern, die ihre Krüppel irgendwo unterbringen wollen.“ Niemand habe Kritik an Wurst hören, geschweige denn reagieren wollen - die “Krone" hat über diese Schande Kärntens bereits ausführlich berichtet.