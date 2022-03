„Wir haben offene Türen für die Menschen!“

„Ich habe meine Saisonarbeiter am Beginn des Kriegs angerufen und gesagt: Schaut, dass ihr so rasch wie möglich herauskommt!“, erzählt Martin Schmid, Landwirt in Alkoven. Und am Mittwochabend ist dann plötzlich Luba M. aus Ternopil, einer Stadt im Westen der Ukraine, vor der Tür gestanden.