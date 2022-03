„Wir wollen erste Adresse für etwas Auszeit sein“

Die europäischen Radiosender - in Österreich u. a. kronehit, Ö1, Ö3 und FM 4 - spielen am Freitag um 8.45 Uhr John Lennons Friedenshymne „Give Peace a Chance“. Auch auf den Start der neuen „Starmania“-Staffel am Freitagabend (20.15, ORF 1) wirft der Krieg in der Ukraine seinen Schatten: „Es gab Überlegungen, die Show komplett abzusagen“, so ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer, „wir haben uns aber dann doch dazu entschlossen, ,Starmania‘ angemessen zu produzieren. Das heißt, wir werden bei Musikauswahl und Inszenierung auf eine passende Grundtonalität achten“.