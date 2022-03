SPÖ-Klubvorsitzender Lindner ist Corona positiv

Kurz vor dem nächsten großen Öffnungsschritt am 5. März ist in Österreich - und auch in Oberösterreich - die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin sehr hoch. Am Donnerstag waren insgesamt 38.171 aktive Fälle bekannt, 4924 davon kamen in den vergangenen 24 Stunden dazu. Auf einer Normalstation liegen 370 positiv getestete Patienten und auf einer Intensiv 24.