„Wieso kommt Papa nicht mit in den Urlaub?“

Auch rund 500 Kilometer entfernt, an der polnisch-ukrainischen Grenze Medyka, boten sich der „Krone“ dramatische Bilder. In Wellen rollen Autokolonnen Richtung Westen, Tausende Menschen kommen täglich am Bahnhof in Przemysl an. Für viele der erste sichere Hafen nach gefährlicher und anstrengender Reise. Verängstigte Kinder klammern sich an das einzige Stofftier, das sie mitnehmen durften, verzweifelte Mütter schleppen sich mit schweren Koffern ab. Alle fünf Stunden kommt ein Zug aus der Ukraine mit Flüchtlingen an.