Private Hilfsaktionen aus OÖ für Kriegsopfer

Vier Tage, ein Ziel

Mit einem Bekannten, der einen Bus besitzt, macht sich am Montag auch der Linzer Schauspieler Max Ortner (31) in Richtung ukrainische Grenze auf. Vier Tage hat er eingeplant, „aber ich hoffe, wir schaffen es in zwei.“ Via Instagram ersuchte er um Sachspenden, die er am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, beim Café Europa in Wien sammelt und im Kriegsgebiet verteilen lassen will, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Die Kontaktperson vor Ort hat ihm die Caritas vermittelt.