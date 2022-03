Nord Stream 2: „Kein Insolvenzantrag gestellt“

Kündigungen der Mitarbeiter bereits bestätigt

Thalmann-Gut selbst hatte am Dienstag in einem Interview mit dem Schweizer Rundfunk SRF noch gesagt, Nord Stream 2 sei zahlungsunfähig und habe Konkurs angemeldet. Reuters hatte von zwei mit den Plänen vertrauten Personen erfahren, dass die Projektgesellschaft vor der Pleite steht. Die Nord Stream 2 AG arbeite mit Finanzberatern derzeit daran, Teile ihrer Verbindlichkeiten zu ordnen, und könnte noch in dieser Woche offiziell in der Schweiz einen Insolvenzantrag stellen. Die Kündigungen der Mitarbeiter hat das Unternehmen bereits bestätigt.