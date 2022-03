Nord Stream 2 AG steht offenbar vor der Involvenz

Nach dem Aus für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 steht die schweizerische Eigentümergesellschaft offenbar vor der Pleite. Die Nord Stream 2 AG arbeite mit Finanzberatern derzeit daran, Teile ihrer Verbindlichkeiten zu ordnen und könnte noch in dieser Woche offiziell in der Schweiz einen Insolvenzantrag stellen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen. Nach Angaben des Schweizer Wirtschaftsministers Guy Parmelin wurden die Arbeitsverträge der mehr als 140 Mitarbeiter am Firmensitz in Zug bereits gekündigt.