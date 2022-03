Wohl mehr Spitalspatienten, Zahlen bleiben hoch

Am heutigen Mittwoch benötigten 190 Covid-Patienten ein Intensivbett. Am kommenden Mittwoch werden zwischen 162 und 216 Intensivpatienten erwartet, in zwei Wochen, am 16. März, dann zwischen 146 und 236, wie die Experten in ihrer wöchentlichen Vorschau berichteten. Auf den Normalstationen mussten am Mittwoch 2432 Covid-19-Infizierte versorgt werden. Ihre Zahl dürfte diese Woche weiter zunehmen.