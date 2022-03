Verwandte aus der Ukraine in Sicherheit gebracht

Erschöpft und traurig, aber auch erleichtert, dass sie endlich in Sicherheit sind, sitzen Iryna (40) und Mariia (33) sowie die Kinder Anastasia (13) und Solomija (6) Dienstagnachmittag am Esstisch von Johann Pysz (62) in dessen Wohnung in Steyr. Nur der zweijährige Marko ist lebhaft wie immer und offenbar der Einzige, der seinen Spaß nicht verloren hat: Mit einer Fliegenklatsche saust er von einem Raum zum nächsten.