LA-Weltverband schloss Russland und Belarus aus

Dazu gehören die Hallen-WM im März in Belgrad, die Freiluft-WM im Juli in Eugene/USA sowie die Mannschafts-WM im Gehen in Muscat, die am Freitag in Oman beginnt. Das Exekutivkomitee von World Athletics will in einer Sitzung am 9./10. März weitere Maßnahmen prüfen, darunter die Suspendierung des weißrussischen Verbandes.