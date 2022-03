Erstes „smartes Labor“ geht in Linz in Betrieb

Corona hat viele Entwicklungen in der Medizin angeschoben. Aber Labore hat es auch an Grenzen gebracht. Paul Niedetzky, Facharzt für Labordiagnostik in Linz, setzt nun einen Pionierschritt. Er eröffnet die erste vollautomatisierte Laborstraße in OÖ. „Wir können bis zu 20.000 Einzelbestimmungen pro Tag vornehmen.“