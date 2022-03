Strengere Corona-Regeln in Wien bleiben aufrecht

Die Stadt Wien wird auch nach den bundesweiten Lockerungsschritten am 5. März bei ihrer strengeren Linie in Sachen Corona-Maßnahmen bleiben. Ludwig teilte die Infos in einer Pressekonferenz mit. Betroffen sind etwa die 2G-Regel in der Gastro und die Maskenpflicht. Er hoffe damit auf eine Stabilisierung der Infektionszahlen im März. Vermutlich sollen die Beschränkungen im April aufgehoben werden.