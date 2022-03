Vater schlug im Streit auf Mutter und Kind ein

Weil bei ihren Nachbarn ein lautstarker Streit zu hören war, alarmierte eine Zeugin am Dienstag gegen 19 Uhr die Polizei in Favoriten. In der Wohnung nebenan sollen ein 32-jähriger Mann und dessen Sohn (10) aneinandergeraten sein. Dabei soll der Vater das Kind und die Mutter geschlagen und ihnen gedroht haben, sie umzubringen. Beide Opfer wurden leicht verletzt.