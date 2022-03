Tamsweg öffnet doch beide Häuser für Asylsuchende

Das Land rechnet zurzeit mit 5000 geflüchteten Ukrainern, die in nächster Zeit in Salzburg Schutz suchen werden. Der Österreichische Gemeindebund will „den Ukraine-Flüchtlingen rasch und unbürokratisch helfen“. Gemeinsam mit zahlreichen Freiwilligen hätten die Gemeinden reichlich Erfahrung bei der Betreuung von Flüchtlingen, heißt es weiter. Ganz so glücklich sind sicherlich nicht alle Salzburger Ortschaften mit diesem Vorstoß.