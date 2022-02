„Wir brauchen den Platz jetzt!“

Neu an Fahrt aufgenommen hat angesichts des Ukraine-Krieges die Debatte um die Unterbringung von Asylwerbern in den Salzburger Gemeinden. In Tamsweg etwa möchte man zwar helfen, keinesfalls aber mehr Geflüchtete aufnehmen, als die Quote vorsieht. Das trifft beim zuständigen Landesrat auf wenig Gegenliebe.