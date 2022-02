Wird Medwedew von den Grand Slams ausgeschlossen?

Mit Andrej Rublew ist auch die Nummer sechs im neuesten ATP-Ranking Russe. Auch dieser hatte zuletzt auf dem Weg zum Titel in Dubai nach einem Sieg die Botschaft „no war please“ (kein Krieg bitte) auf eine TV-Kamera geschrieben und sich so gegen Krieg ausgesprochen. Ebenso Medwedew: „Wir spielen in so vielen verschiedenen Ländern, ich war als Junior und als Profi in so vielen verschiedenen Ländern. Es ist nicht leicht, all diese Neuigkeiten zu hören“, sagte dieser vorige Woche beim Turnier in Acapulco. „Hier in Mexiko aufzuwachen und die Nachrichten aus der Heimat zu sehen, war nicht einfach.“