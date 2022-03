Oska: Nicht nur in der eigenen Nudelsuppe rühren

Uncool, aber passioniert

Einen externen Zugang bei der Themenauswahl zu finden, bezeichnet Oska lächelnd als „nicht immer in der eigenen Nudelsuppe umrühren“. Etwa beim nur scheinbar familiär konnotierten Song „Starstruck“, der sich teilweise fast deckungsgleich vom kultigen Jim-Carrey-Film „Vergiss mein nicht!“ ableiten lässt. Trotzdem webt sie mit Textzeilen wie „you would have hated me as a teen as much as I hated me with 23“ ein. „Ich war als Teenager extrem brav und uncool. Ich kam von der Schule heim und habe Musik gemacht. Das Fortgehen hat mich nie interessiert. Auch andere Dinge, die andere mit 16 oder 17 so machen, haben mich nicht gereizt. Ich bereue das aber auch nicht, denn ich habe diese Seite an mir nie entdeckt.“ Die Passion zur Musik hört man Songs wie dem Titeltrack, „Lousy T-Shirt“ oder „ABC“ zu jeder Zeit an. Zwischen feinem Humorverständnis, ernsthafter Melancholie und viel lyrischer Imagination dockt Oska auch bewusst bei den Großen an.