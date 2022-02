Geiselnehmer von Amsterdam erlag Verletzungen

Nach der Geiselnahme in einem Apple-Store in Amsterdam ist der Täter an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 27 Jahre alte Niederländer war am Dienstagabend von einem Auto der Polizei angefahren und dabei verletzt worden. Zuvor hatte er schwer bewaffnet in einem Computergeschäft im Zentrum der niederländischen Hauptstadt stundenlang einen Mann festgehalten und damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen.