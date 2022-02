Magier-Duo lässt im TV hinter die Kulissen blicken

Hochzeit und Premiere

Zuvor hängten die beiden Zauberer ihre Brotjobs an den Nagel, das interessierte auch Vox-TV: „Ein Jahr lang wurden wir begleitet. In dieser Zeit mussten wir alle Auf und Abs der Coronazeit durchtauchen“, gesteht Late. Doch ihre neue Show ist trotzdem fertig geworden und wird im Sommer im Kulturpark Traun Premiere haben. Als Vorgeschmack darauf sind die beiden Magier, die übrigens im Juli heiraten wollen, am Samstag, 26. Februar, in der Vox-Doku „Alles auf Anfang!“ um Hauptabendprogramm zu sehen.