Ganz Wien suchte nach der zwölfjährigen Kimberly

Diesmal selbst in WG zurückgekehrt

Später fügte er das Bild eines Mannes an, bei dem er sein Kind vermutete. „Sie hat einen Herzfehler, und was für manch anderen schon gefährlich ist, könnte ihr Leben gefährden“, schrieb er. Sein Aufruf fand Gehör. Zigtausende Male wurde der Hilferuf von Facebook-Nutzern in und rund um Wien geteilt. In der Nacht zum Dienstag dann die gute Nachricht: Kimberly sei wieder zurück in der Obhut ihrer Wohngemeinschaft. „Wie lange, bleibt abzuwarten“, schrieb ihr Papa.