Psychische Belastung ist im Job kein Tabu mehr

Doch es geht auch anders. So verrieten LIWEST-Personalchefin Maria Gratzl und Michael Hinterwirth, der in der Organisationsentwicklung der Technologiefirma tätig ist, bei einer Online-Veranstaltung von TeamEcho, dass unter den 200 Mitarbeitern im Vorjahr die psychischen Belastungen erhoben und so auch Maßnahmen gesetzt wurden.