SPÖ bleibt bei Wachzimmer für Wiener Neustadt hart

Der Kampf um eine Polizeistation geht in die nächste Runde, die SPÖ gibt sich nicht geschlagen. Auch nicht nach einem entschiedenen Nein von ÖVP, FPÖ und Grünen im Wiener Neustädter Gemeinderat. Vizebürgermeister Rainer Spenger legt 2000 Unterschriften von Unterstützern auf den Tisch, die quer durch alle politischen Couleurs und über die Stadtgrenzen hinweg gehen sollen: „Es braucht Polizisten, die immer vor Ort sind und ihre Runden am Bahnhof gehen.“ Auch am Bahnhof St. Pölten gibt es ein Wachzimmer: „Und dort sind weniger Pendler unterwegs als bei uns“, so Spenger.