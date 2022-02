Indischer „Tinder Swindler“ von Polizei verhaftet

Trotz seines höheren Alters von 66 Jahren ist ein Heiratsschwindler in Indien sehr umtriebig gewesen. Seine nächsten Hochzeit waren bereits organisiert, als ihn die Polizei in Indien vom Heiratsmarkt nehmen konnte: Er wurde am Montag verhaftet, nachdem er Dutzende Frauen um Geld und Schmuck gebracht hatte.