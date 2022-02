Mit dem Rad von Kamtschatka nach Alaska

Die langen Stunden im Sattel und die extrem niedrigen Temperaturen werden Omars Hauptfeinde während seines außergewöhnlichen Abenteuers sein. Um den arktischen Bedingungen mit maximalem Komfort zu begegnen, hat das UYN-Forschungslabor AREAS (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport) in Rekordzeit ein Hightech-Outfit bestehend aus wattierter Jacke und Hose produziert. Das ultraleichte und absolut wasser- und winddichte Kit wurde entwickelt, um ein perfektes Körpertemperaturmanagement zu gewährleisten, aber vor allem, um maximale Bewegungsfreiheit beim Radfahren zu fördern.