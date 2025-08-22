Gipfeltrio mit Panorama in den Seckauer Tauern

Kurz darauf stehen wir am Bärensuhlsattel (1794 m). Von dort geht es nach rechts weiter: Auf dem gut erkennbaren Wanderweg 968 folgen wir dem aussichtsreichen Bergrücken über den Lattenberg (2018 m) und den Goldkogel (2080 m). Kurz vor dem Kerschkernkogel (2225 m) wird das Gelände schroffer, der Steig bleibt jedoch bis zum Gipfel gut begehbar.