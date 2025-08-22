Gipfeltrio mit Panorama in den Seckauer Tauern

Von der Bergerhube im Triebental geht es mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal über Lattenberg und Goldkogel zum Kerschkernkogel – eine Wanderung mit echtem Genussfaktor.
Der Hauptkamm der Seckauer Tauern zieht sich von Südosten nach Nordwesten und umfasst markante Gipfel wie den Seckauer Zinken, den Hochreichart und das Geierhaupt, mit 2417 m der höchste Punkt.
Wird diese Linie in nordwestlicher Richtung verlängert, gelangt man in das hier vorgestellte Wandergebiet. Mit dem Triebental als Ausgangspunkt stehen Wanderern viele lohnende Gipfelziele zur Auswahl.
Dank des Parkleitsystems im Tal mit Parkplätzen bis zur Bergerhube startet jede Tour entspannt und stressfrei.
Unsere Wanderung beginnt mit einem gemütlichen Aufstieg über eine Forststraße, führt weiter über einen schön angelegten Steig zum Bärensuhlsattel und verläuft anschließend entlang des Bergrückens über mehrere Gipfel.
Ziel ist der Kerschkernkogel, kurz K3 genannt. Die drei K stehen auch für Kondition, Kraft und Kontinuität – Eigenschaften, die gefragt sind, um die kontinuierlichen Auf- und Abstiege bis zum Ziel zu gehen.
Fazit: Panorama, Gipfel und Ausdauer in perfekter Kombination.
Wir starten beim Parkplatz Bergerhube (auf 1198 Meter Seehöhe) und folgen zunächst rund 3,3 Kilometer der Forststraße in Richtung Moaralm zur Abzweigung zum Bärensuhlsattel. Ab hier führt ein Steig durch den Wald bergauf, bis wir einen freien Hang erreichen.
Kurz darauf stehen wir am Bärensuhlsattel (1794 m). Von dort geht es nach rechts weiter: Auf dem gut erkennbaren Wanderweg 968 folgen wir dem aussichtsreichen Bergrücken über den Lattenberg (2018 m) und den Goldkogel (2080 m). Kurz vor dem Kerschkernkogel (2225 m) wird das Gelände schroffer, der Steig bleibt jedoch bis zum Gipfel gut begehbar.
Für den Rückweg nehmen wir denselben Weg wie beim Aufstieg.
