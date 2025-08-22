Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Gipfeltrio mit Panorama in den Seckauer Tauern

Steiermark
22.08.2025 11:00
Beeindruckende Ausblicke erwarten die Wanderer bei dieser Tour, die über malerische Bergrücken ...
Beeindruckende Ausblicke erwarten die Wanderer bei dieser Tour, die über malerische Bergrücken führt.(Bild: Weges)

Von der Bergerhube im Triebental geht es mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal über Lattenberg und Goldkogel zum Kerschkernkogel – eine Wanderung mit echtem Genussfaktor.

0 Kommentare

Der Hauptkamm der Seckauer Tauern zieht sich von Südosten nach Nordwesten und umfasst markante Gipfel wie den Seckauer Zinken, den Hochreichart und das Geierhaupt, mit 2417 m der höchste Punkt.

Wird diese Linie in nordwestlicher Richtung verlängert, gelangt man in das hier vorgestellte Wandergebiet. Mit dem Triebental als Ausgangspunkt stehen Wanderern viele lohnende Gipfelziele zur Auswahl.

Dank des Parkleitsystems im Tal mit Parkplätzen bis zur Bergerhube startet jede Tour entspannt und stressfrei.

Pflanzenschönheiten säumen die Wege.
Pflanzenschönheiten säumen die Wege.(Bild: Weges)

Unsere Wanderung beginnt mit einem gemütlichen Aufstieg über eine Forststraße, führt weiter über einen schön angelegten Steig zum Bärensuhlsattel und verläuft anschließend entlang des Bergrückens über mehrere Gipfel.

Nur noch wenige Schritte bis zum Gipfelkreuz.
Nur noch wenige Schritte bis zum Gipfelkreuz.(Bild: Weges)

Ziel ist der Kerschkernkogel, kurz K3 genannt. Die drei K stehen auch für Kondition, Kraft und Kontinuität – Eigenschaften, die gefragt sind, um die kontinuierlichen Auf- und Abstiege bis zum Ziel zu gehen.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 18,4 km/ 1240 Höhenmeter/ Gehzeit ca. 7 h.
  • Anforderungen: einfache bis mittelschwere Wege mit einzelnen steileren Passagen; die Steige sind durchgehend gut erkennbar und begehbar.
  • Ausgangspunkt: Gebührenpflichtiger Parkplatz bei der Bergerhube.
  • Einkehrmöglichkeit: Bergerhube (Montag bis Mittwoch Ruhetage), bergerhube.at, 03618/382.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Fazit: Panorama, Gipfel und Ausdauer in perfekter Kombination.

Wir starten beim Parkplatz Bergerhube (auf 1198 Meter Seehöhe) und folgen zunächst rund 3,3 Kilometer der Forststraße in Richtung Moaralm zur Abzweigung zum Bärensuhlsattel. Ab hier führt ein Steig durch den Wald bergauf, bis wir einen freien Hang erreichen.

Glückliche Gesichter bei Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti nach dem teils ...
Glückliche Gesichter bei Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti nach dem teils fordernden Aufstieg.(Bild: Weges)

Kurz darauf stehen wir am Bärensuhlsattel (1794 m). Von dort geht es nach rechts weiter: Auf dem gut erkennbaren Wanderweg 968 folgen wir dem aussichtsreichen Bergrücken über den Lattenberg (2018 m) und den Goldkogel (2080 m). Kurz vor dem Kerschkernkogel (2225 m) wird das Gelände schroffer, der Steig bleibt jedoch bis zum Gipfel gut begehbar.

Für den Rückweg nehmen wir denselben Weg wie beim Aufstieg.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
157.962 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Kärnten
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
148.983 mal gelesen
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
121.366 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1471 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1331 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1209 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf