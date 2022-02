Hoher Flächenverbrauch, negative Auswirkungen aufgrund des hohen Tunnel- und Kunstbautenteils sowie schlechte Wirtschaftlichkeit wegen zu hoher Investitionskosten - all das stand ebenso in der Beurteilung des Verkehrsministeriums zur aktuellen S18-Variante (CP). Doch genau diese negativen Aspekte habe Straßenbaulandesrat Marco Tittler in seiner jüngsten Darstellung zur Notwendigkeit der Entlastungsstraße nicht erwähnt, ärgern sich Schneider und seine Mitstreiter. Hier werde mit Halbwahrheiten Stimmung für die S18 gemacht.