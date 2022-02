Ab in den Süden! Pure Freude auf den Sommerurlaub

Italien und Kroatien stehen bei Urlaubern stets hoch im Kurs. Der Trend hält heuer an. Davon geht die Reisebranche aus. Mehr in den Fokus rücken wieder Flüge in ferne Destinationen. Ein Kapitel für sich ist Reisen und Covid. Schon vor dem Buchen sollte sich jeder genau informieren. Ist die Wunschdestination gut erreichbar? „Für viele Staaten bestehen noch Reisewarnungen. In Europa sind Grenzübertritte hingegen weitgehend möglich, wenngleich durchwegs ein hohes Sicherheitsrisiko aufgezeigt wird“, erklärt Christian Koisser, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer. Er empfiehlt, die Situation im Urlaubsland über die Homepage des Außenministeriums (www.bmeia.gv.at) zu prüfen. Der Corona-Einreisecheck der AK (https://einreisecheck.ak.at) verrät, was konkret zu tun ist, welche Formulare auszufüllen sind und wie lange man sich in Quarantäne begeben muss.