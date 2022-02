Jetzt wird’s eng - und zwar auch in der Mitte der Gesellschaft. Für viele Leistungsträger, die brav in die Arbeit gehen, Steuern zahlen und vor allem Kredite abstottern müssen. Denn in den vergangenen Jahren wurde jedem das Geld schon fast nachgeschmissen, da wurden auf Pump Häuser aus dem Boden gestampft und auch das neue Auto in die Garage geparkt. Kein Problem, weil die laufenden Kosten überschaubar und die Zinsen schon tiefer als der Keller waren.

Jetzt steigen Betriebs- und Lebenshaltungskosten und das Wasser steht am Konto schnell Oberkante Unterlippe. Gehen auch noch die Zinsen nach oben, drohen viele zu ertrinken.